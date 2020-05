Ramazanın 25-ci günü: dua, imsak və iftar vaxtı

Sabah, 19 may Ramazan ayının 25-ci günüdür.

Trend-in məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 19-da Bakıda imsak saat 03:33, iftar isə saat 20:09-dadır.

Ramazan ayının 25-ci gününün duası:

"Allahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin".

Tərcüməsi:

"İlahi, bu gün məni sənin dostlarını sevənlərdən, sənin düşmənlərinlə düşmən olanlardan qərar ver! Məni sonuncu peyğəmbərinin sünnəsinə əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlbinin hamisi olan Allah!"

Allah orucunuzu qəbul etsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.