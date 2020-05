Repetitorluqla bağlı məsələyə baxılacaq- RƏSMİ

Repetitorların fəaliyyətinə icazə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bu gün keçirilən mətbuat konfransında Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə, bununla bağlı müzakirələr aparılır:

“Fərdi repetitorlara icazə verilir. Çünki onlar evdə hazırlıqla məşğul olurlar. 10-12 nəfərə bir otaqda dərs keçmək təhlükəlidir. Ona görə də fərdi qaydada məşğələyə icazə verilir. Əgər vəziyyət dəyişərsə, bu məsələyə də baxılacaq”.

