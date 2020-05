Baş prokuror Kamran Əliyev özünə yeni köməkçilər təyin edib.

Metbuat.az sabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin böyük prokurorları Emin Nəsibov və Elnur Musayev Baş prokurorun köməkçisi vəzifəsinə təyin olunublar.

Xatırladaq ki, yeni Baş prokuror daha öncə verdiyi əmrlə bütün köməkçilərini vəzifədən azad etmişdi.

