Brilliant Dadaşova məşhur din adamıyla SEVGİLİ OLUB? - VIDEO

Xalq artisti Brilliant Dadaşova prodüser-aparıcı Tarix Əliyevin (Tolik) müəllif layihəsi olan "Səmimi" verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətkar uzun illərdir haqqında dolaşan şayiələrdən danışıb:

"Uzun illərdir bir din adamıyla adımı yan-yana çəkirlər. Əvvəl dedi-qodu kimi deyirdilər. İndi hansısa dılğır gedib oturub xarici ölkədə, açıq-aydın danışır. Mən özümdə səhv tuturam, deyirəm ki, yəqin nəyisə səhv etdim, məndə alınmadı. Ancaq adımın çəkildiyi nə o din adamı, nə də Hacı Məmmədi görməmişəm".

Qeyd edək ki, B.Dadaşovanın adı illər öncə ölkə mətbuatında mərhum polkovnik Hacı Məmmədovla çəkilirdi.

