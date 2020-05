Ukraynada Qurban və Ramazan bayramları dövlət bayramı ola bilər

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski müsəlmanların Qurban və Ramazan bayramlarını dövlət bayramı etmək istəyir.

Metbuat.az lenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Krım tatarlarının nümayəndələri ilə görüşən Zelenski onların yüksək diplomatik səviyyədə təmsil olunmalarının vacibliyin vurğulayıb və Eminə Caparovanın Xarici İşlər nazirinin birinci müavini postuna namizədliyini qəbul edib.

Bundan başqa ukraynalı lider Krım tatarlarının problemlərinin həlli üzrə işçi qrupunun yaradılacağını və Kiyevdə böyük məscid inşa ediləcəyini bildirib.

