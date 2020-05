İtaliyanın "Yuventus" futbol klubu argentinalı hücumçu Paulo Dibala ilə 2025-ci ilin yayına qədər yeni müqavilə imzalayacaq.

Metbuat.az "Football Italia"-ya istinadən xəbər verir ki, tərəflər artıq müqavilənin yeni şərtləri barədə razılığa gəliblər və buna görə hücumçunun maaşı artırılacaq.

Qeyd edək ki, 30 iyun 2022-ci ilə qədərə olan cari müqaviləyə əsasən Dibala ildə 7,5 milyon avro alır. Bu mövsümdə 26 yaşlı argentinalı futbolçu "Yuventus"da 34 oyun keçirib, 13 qol vurub və 12 asist verib.

