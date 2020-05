Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın ölüm xəbəri yalandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Z.Xanlarovanın qardaşı qızı, əməkdar artist Mehriban Xanlarova məlumat verib.

O bildirib ki, Z.Xanlarova sağ-salamatdır və Bakıdakı evində ailəsi ilə birlikdədir:

"Bu xəbəri yayanlara nə deyim, bilmirəm. Zeynəb Xanlarova haqqında bu cür sözlər yazıblar. O, sağ-salamat evindədir"

