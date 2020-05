Səudiyyə Ərəbistanlı məşhur milyarder Saleh Abdullah Kamil 79 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Dallah Al-Baraka Holding"in rəhbəri Abdullah Kamilin ölüm xəbərin şirkətin rəsmi "Tvitter" hesabından açıqlanıb. Onun Ramazan ayının son on günlüyündə, müqəddəs bir gecədə dünyasını dəyişdiyi qeyd edilib.

Saleh Abdullah Kamilin 2,3 milyard dollar sərvəti var idi. O, Səudiyyə Ərəbistanında ən zəngin iş adamlarından biri olub.

Mənbə: Ntv.com.tr

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.