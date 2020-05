Bakıda qətl hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

Metbuat.az report-a istinadənxəbər verir ki, Xəzər rayonunda yerləşən “Dostluq” istirahət mərkəzində təmir işləri aparılan zaman torpağın altında insan skeleti aşkar edilib.

Faktla bağlı Xəzər rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

Tapılan skeletin şəxsiyyəti araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.