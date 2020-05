Azərbaycan Milli Məclisinin “Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında” Qanunun qüvvəyə minməsi barədə qərarı ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1992-ci il 25 avqust tarixli 285 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə məsələ müzakirəyə çıxarılacaq.

Məsələ müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

