Bakıda naməlum kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Yol kənarında 60-65 yaşlarında naməlum kişi meyiti aşkar edilib.

Meyitin müayinəsi zamanı ölən şəxsin avtomobillə vurulduğu müəyyənləşib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

