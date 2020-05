FHN quyuya düşən inəyi belə xilas etdi - VİDEO

Azərbaycanda quyuya düşən heyvan xilas edilib. Metbuat.az-ın məlumatına görə, Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsində çirkab suların axıdılması üçün qazılmış quyuya ev yiyəsinin inəyi düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri tərəfindən inək quyudan çıxarılıb.





