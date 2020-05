Qəbul və buraxılış imtahanlarında nələr dəyişdi? - İZAH

Nazirlər Kabinetinin 18 may 2020-ci il tarixli qərarı ilə 9-cu sinif buraxılış imtahanı qaydaları, 9 və 11-ci sinif təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul və ali təhsil müəssislərinə qəbul qaydalarında müvəqqəti dəyişikliklər edilib.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dəyişikliklər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir və qərar 2020-ci il oktyabrın 1-dək qüvvədədir:



– “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması Qaydaları”nda edilmiş müvəqqəti dəyişikliyə əsasən şagirdlər bir mərhələdə – imtahanın ikinci mərhələsinin modeli əsasında imtahan verəcəklər. Buraxılış imtahanında şagirdlərə tədris dili fənnindən 30, xarici dil fənnindən 30 və riyaziyyat fənnindən 30 olmaqla, ümumilikdə 90 tapşırıq təqdim edilir. Buraxılış imtahanında şagirdlərin toplaya biləcəyi maksimal bal hər fənn üzrə 100 bal olmaqla, cəmi 300 baldır.



Bu dəyişikliklər qüvvəyə minənədək ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) çərçivəsində keçirilən buraxılış imtahanları iki mərhələli olduğu zaman 2020-ci il martın 1-də imtahanın birinci mərhələsini vermiş şagirdlər bir mərhələli buraxılış imtahanını vermirlər, onların əldə etdikləri nəticələr Mərkəz tərəfindən hər fənn üzrə 100 ballıq şkalaya keçirilir.



Qeyd edək ki, imtahan vermiş şagirdlərin yeni şkalaya uyğun qiymətləri onların imtahan nəticələri səhifəsinə yerləşdiriləcəkdir. Yeni şkalaya uyğun qiymətindən narazı olanlar üçün sentyabr ayında imtahan (imtahanın ikinci mərhələsinin modelinə uyğun) keçirilməsi nəzərdə tutulur.



– Azərbaycan dili istisna olmaqla, tədris digər dillərdə aparılan ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər üçün ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanı çərçivəsində keçirilən, həmçinin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanını rus dilində verənlər üçün keçirilən Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) fənnindən imtahanın müddəti 45 dəqiqə olacaq.



– “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kolleclər) ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında tələbə qəbulu Qaydaları”nda edilmiş müvəqqəti dəyişikliyə əsasən qəbul imtahanı Mərkəz tərəfindən bir mərhələdə keçirilir. Qəbul imtahanında abituriyentlərə Azərbaycan və ya rus dili fənnindən 30, xarici dil fənnindən 30 və riyaziyyat fənnindən 30 olmaqla, ümumilikdə 90 tapşırıq təqdim edilir. Bu mərhələdə abituriyentlərin toplaya biləcəyi maksimal bal hər fənn üzrə 100 bal olmaqla, cəmi 300 baldır.



1 mart 2020-ci il tarixində buraxılış imtahanında iştirak etmiş abituriyentlər müsabiqəyə qatılmaq üçün mütləq bu imtahanda iştirak etməlidirlər.



– “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nda edilmiş müvəqqəti dəyişikliyə əsasən qəbul imtahanları (ixtisas qrupları üzrə) 1 dəfə keçirilir. Abituriyent I-IV ixtisas qruplarının yalnız biri üzrə qəbul imtahanında iştirak edə bilər. I-IV ixtisas qruplarından biri üzrə qəbul imtahanında iştirakından asılı olmayaraq, abituriyent V ixtisas qrupu üzrə də imtahanda iştirak edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.