Rusiyada Mi-8 hərbi helikopteri qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Klin yaşayış məntəqəsindən 20 kilometr aralıda baş verib. Helikopterin sərt eniş etməsi nəticəsində 3 heyət üzvü həlak olub.



Qəzanın texniki nasazlıq səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

