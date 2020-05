"Açıq havada, daha ara məsafəsi saxlamaq və daha az adamın iştirakı ilə toyların keçirilməsi müzakirə oluna bilər. Amma düşünmürəm ki, Azərbaycanda toylar 30-40 nəfərdən ibarət olsun”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev İctimai Televiziyada qonaq olarkən deyib.

O kütləvi insanın iştirakı ilə toyların baş tutub-tutmayacağına isə belə cavab verib: "300-400 nəfərin bir araya toplaşması isə yaxın günlərdə müzakirə mövzusu deyil”.

