Bakıda məşhur müğənni ağır yol qəzasına düşüb - VİDEO

Mayın 19-da gecə saatlarında Bakının Nizami rayonunun Babək prospektində ağır yol qəzasına səbəb olan xanım sürücünün kimliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, səhnə adı Nəfəs olan (Günel Məmmədli) tanınmış müğənnidir.

Nəfəs idarə etdiyi "Chevrolet" markalı avtomobili "Toyota" və "Lexus" markalı avtomobillərə çırpıb.

Qəza nəticəsində avtomobillərə ciddi zərər dəysə də, xəsarət alan olmayıb.

İfaçı qəza ilə bağlı ancaq bu sözləri deyib: "Bu gün hiss etdiklərim və yaşadıqlarımı tək kəlmə ilə belə ifadə edərdim: Allah böyükdür".

