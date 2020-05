Bakıda "Jeep" markalı avtomobil qəza törətdi

Bakıda yol qəzası nəticəsində ölən kişinin şəxsiyyəti məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonu, M.Həsənov küçəsində baş verib. Həmin yolda hərəkətdə olan "Jeep" markalı avtomobil yolu keçən orta yaşlı kişini vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Yasamal rayon Polis İdarəsinin Ciayət Axtarış Şöbəsi və 29-cu polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisə nəticəsində ölən şəxsin kimliyi məlum olub. Araşdırmalar zamanı həmin şəxsin tüfeyli həyat tərzi keçirən Bakı şəhər sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Ramiz Ağaverdiyev olduğu müəyyən edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.