Gələn il keçiriləcək kino sahəsinin ən mötəbər mükafatı olan 93-cü “Oskar” mükafatının təqdimetmə mərasiminin vaxtı dəyişdirilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimin keçirilməsi üçün yeni tarix hələki müəyyən edilməyib. Son olaraq mükafatın 2021-ci ilin 28 fevralında təqdim edilməsi planlaşdırılmışdı.

Mənbə: TASS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.