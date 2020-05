Əfqanıstanın Pərvan və Host vilayətindəki 2 məscidə edilən silahlı hücum nəticəsində 11 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum nəticəsində 1 uşağın da öldüyü bildirilib. Silahlı hücumun kimlər tərəfindən edildiyi müəyyən edilməyib. Silahlı şəxslərin hücumdan sonra şəhərdən qaçdıqları bildirilib.

Mənbə: sondakika.com

