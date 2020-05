Mayın 31-dək bu əcnəbilərdən dövlət rüsumu tələb edilməyəcək

“Ölkədə olma müddətinin uzadılması üçün müraciət edən şəxslər üçün dövlət rüsumlar qanunverciliklə müəyyən edilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi Vüsal Hüseynov “Pandemiya dövründə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyəti və ölkəmizdə olan əcnəbilərə göstərilən xidmətlər” mövzusunda keçirdiyi onlayn mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, müddətin uzadılması üçün olan rüsum bir ay üçün 30 manat, iki ay müddət üçün 60 manat və yetkinlikyaşına çatmayanlar üçün 15 manat müyyən edilib:

“Mayın 31-ə kimi ölkədə olma müddətinin uzadılması ilə qərardan sonra həmin şəxslərdən ödəniş tələb edilmir”.

