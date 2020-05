AMEA-nın magistraturasına qəbul planı təsdiq edildi

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 2020/2021-ci tədris ili üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasına 15 ixtisas 43 ixtisaslaşma üzrə 59 plan yeri təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMEA-dan məlumat verilib.

Ayrılan bütün plan yerləri dövlət sifarişlidir.

Magistraturaya qəbul imtahanındakı nəticələri müsabiqə şərtlərini ödəyən bakalavrlar AMEA-nın magistraturasına ayrılan plan yerlərində göstərilən ixtisaslaşmaları seçmək imkanı əldə edəcəklər.

