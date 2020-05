Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) gəmiqayırma zavodunda inşa edilən və ilk milli istehsal olan “Laçın” tankeri ilk səfərinə çıxıb.

Metbuat.az SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, dizel yanacağı ilə yüklənmiş tanker Bakı limanından Gürcüstanın Kulevi limanına yola düşüb. Gəmi oradan Türkiyəyə hərəkət edəcək.

Tanker Qara və Aralıq dənizləri hövzələrində maye yükdaşımaları həyata keçirəcək. Gəminin heyəti 14 nəfərdən ibarətdir. Onun uzunluğu 141 metr, eni 16,9 metr təşkil edir.

Qeyd edək ki, “Laçın” tankerinin istismarına başlanması ilə Xəzər dənizindən kənarda üzən gəmilərinin sayı 15-ə çatıb. Onlardan 12-si quru yük gəmisi, 3-ü tankerdir.

