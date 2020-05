Daha bir şirkət iqtisadi kiçilməyə getmək məcburiyyətində qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, lüks avtomobilləri ilə tanınan və eyni zamanda təyyarə mühərriki istehsalçısı olan "Rolls Royce" şirkəti 9 min işçisini işdən çıxaracaq. Şirkətin rəhbəri Varren İst bununla bağlı açıqlama verib.

O, eyni zamanda şirkətin bəzi fabriklərinin də bağlana biləcəyini deyib.

Mənbə: sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.