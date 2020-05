Talıb Tale nişanının pozulmasının səbəbini ilk dəfə açıqladı: "Fikir qarşı tərəfdən gəldi..."

Məşhur müğənni Talıb Tale canlı yayımda olub maraqlı açıqlama verib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni efirdə nişanının pozulmasından danışıb.

"Nişanım pozuldu, səbəb isə xarakterlərimizin uyğun gəlməməsi oldu. Qarşı tərəf məni diqqətsizlikdə günahlandırdı. Ətrafımdakılar da bununla razılaşdı. Mən daha çox diqqəti işimə ayırırdım. Ayrılıq fikri də qarşı tərəfdən gəldi, mən də razılaşdım. İl yarım münasibətimiz olub. Əslində əvvəldən tanışlığımız olub. Sadəcə gözlədik ki, bəlkə düzələr. Amma alınmadı".



