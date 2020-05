Rusiyanın Tula vilayətində xəstəxanada çalışan və adı açıqlanmayan tibb bacısı bikini üzərindən şəffaf qoruyucu geyim geyinərək xəstələrə baxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə tənqidlərə səbəb olan tibb bacısının bu addımın 2 gün əvvəl yaşandığı ortaya çıxıb. Həm özünün, həm də xəstələrin həyatını riskə atdığı üçün qadına rəsmi xəbərdarlıq cəzası verilib.

Tibb bacısını bunu hava çox isti olduğu üçün etdiyini bildirib.

Mənbə: HaberGlobal

