Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fonduna (KİVDF) yeni mətbuat katibi təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun icraçı direktoru Əhməd İsmayılov bu posta telejurnalist İlkin Nadirovu gətirib.

Qeyd edək ki, İlkin Nadirov əvvəllər “Azad Azərbaycan” televiziyasında çalışıb.

