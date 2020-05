Türkiyənin əsas yük daşıyıcısı “Turkish Airlines” ("Türk Hava Yolları") şirkəti iyunun 10-da yenidən beynəlxalq reysləri yerinə yetirməyə başlayacaq.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin İdarə Heyətinin və İcraiyyə Komitəsinin sədri İlker Aycı məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.