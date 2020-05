"Çelsi" hücumçusu Olivye Jiru və qapıçı Villi Kabalyero ilə yeni müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki oyunçu ilə bu yay başa çatacaq müqavilənin müddəti 2020/2021 mövsümünün sonuna kimi uzadılıb.

Qeyd edək ki, 33 yaşlı Jiru 2018-ci ildə "Arsenal"dan "Çelsi"yə transfer olunub. O, indiyə kimi 76 matçda 21 qol vurub. 38 yaşlı Kabalyero isə 2017-ci ildə "Mançester Siti"dən London təmsilçisinə keçib.

(qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.