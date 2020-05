Tovuzda 20 yaşlı gənc intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Xatınlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, Əlimərdanlı kənd sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Ələsgərli Orxan Firdovsi oğlu Xatınlı kəndinin yaxınlığında qəbiristanlıqda özünü asaraq intihar edib.

Onun hansı səbəbdən intihar etməsi məlum deyil.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları cəlb olunub.

Faktla bağlı Tovuz rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

