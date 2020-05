"Atletik Bilbao"da forma geyinən 39 yaşlı ispaan futbolçu Aritz Aduriz səhhətində problemlər olduğu üçün kariyerasını bitirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında açıqlama verib:

"Zaman gəldi. Təəssüf ki, bədənim artıq bəsdir dedi. Bəzən sən qərar vermədən futbol səni tərk edir".

Qeyd edək ki, 2002-ci ildən fasilələrlə Bilbao təmsilçisində çıxış edən futbolçu 2012-ci ildən daimi olaraq bu klubun şərəfini qoruyurdu.

Mənbə: goal.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.