Fövqəladə Hallar Naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov baş verən qəzadan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Unikal.az-a açıqlama verən nazir hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib:

"Yayılan görüntülərdə hər şeyi gördünüz.



Nəsə olsaydı, onu da görərdiniz. Baş verən qəzada xəsarət alan olmayıb. Bir şey olsaydı deyərdim!. Hər şey qaydasındadır. Özümü yaxşı hiss edirəm. Çox sağ olun”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.