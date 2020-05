Dəniz və hovuz suyundan koronavirusa yoluxma ola bilər? - Professor XƏBƏRDARLIQ ETDİ

Türkiyənin Akdeniz Universiteti professoru Nevzat Yalçın koronavirusun dənizdən insana keçmədiyini bildirib, hovuzlarla bağlı isə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, professor dənizdən çıxdıqdan dərhal sonra qurulanıb maska taxmağın yararlı ola biləcəyini deyib. O, durğun su hövzələrinin dənizdən daha təhlükəli olduğunu ifadə edib:

"Xəstə və yaxud virus daşıyıcısı şəxs eyni zamanda hovuza giribsə, hovuz suyunu udsaq risk ola bilər. Dəniz suyu təhlükəsizdir, lakin hovuz suyu üçün eyni şeyi demək olmaz. Çay kimi axan su hövzələrində risk ola biləcəyini düşünmürəm. Əsasən durğun su hövzələrində təhlükə ola bilər".

Mənbə: HaberGlobal

