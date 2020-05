TANIŞ OLUN! Koronavirusu öldürən supermaska İXTİRA OLUNDU - VİDEO

Koronavirusla təmasda onu məhv edən xüsusi maska ixtira olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın İndiana Universitetinin alimlərinin kəşf etdiyi maska nəm olanda kiçik elektrik dövrəsi yaradır.

Məlumdur ki, viruslar insan orqanizmasına daxil olanda sabit elektrostatik enerji sayəsində bədənə nüfuz edirlər. Kəşf olunan bu maska isə onların strukturunu məhv etməyə qadirdir. 6il ərzində araşdırmaları aparılan bu maska, insana yoluxmadan sonra virusu bir dəqiqə ərzində məhv etmək bacarığına sahibdir. Maskanın materialı isə xüsusi parçadandır.

İxtiraçıların fikrincə bu maska koronavirus pandemiyası dövründə də əhəmiyyətli olacaq.

Mənbə: News.iu.edu

