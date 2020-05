Kamil Zeynallı bu gün azadlığa çıxır

İdmançı Kamil Zeynallı azadlığa çıxır.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, onun 10 sutkalıq inzibati həbs cəzasını bu gün başa çatır.

Kamil Zeynallı İnzibati Xətallar Məcəlləsinin 510-cu (Xırda xuliqanlıq, yəni ictimai qaydanı pozan, lakin fiziki şəxslər üzərində zor tətbiq olunması ilə və ya belə zorun tətbi q edilməsi hədəsi ilə, yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşayiət edilməyən hərəkətlərə görə) maddəsi ilə təqsirli bilinmişdi. O, Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka müddətinı inzibati həbslə cəzalandırılmışdı.

