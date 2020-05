Xəbər verdiyimiz kimi, bu dəqiqələrdə “Gənclik” metrostansiyası istiqamətində “Tonqal” restoranına bir qədər yaxın ərazidə körpünün üstündən şəxsiyyəti məlum olmayan qız özünü atmaq istəyir.



Metbuat.az xəbər verir ki, polis hadisə yerindədir. Nəqliyyatın hərəkəti isə hazırda iflic olub.

Hadisə yerindən video görüntünü təqdim edirik:

