Azərbaycanda bir aylıq körpədə koronavirusa yoluxma aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, üç gün öncə yüksək temperatur şikayəti ilə İsmayıllı rayon Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilən İbrahimov Ömər Xalid oğlu koronavirus testindən keçirilib.

Onun analiz nəticələri pozitiv çıxıb. Bir aylıq uşaq müalicə üçün Bakıya göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.