Bakıda dəhşətli qəza - 12 yaşlı uşaq öldü / ANBAAN VİDEO

Sürətli yolda nasaz vəziyyətdə qalan avtomobil digər sürücülərə təhlükəli anlar yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici ölkələrin birində qeydə alınan videodan görünür ki, avtomobil sürətli zolaqların birində nasaz vəziyyətdə qalıb.

Videonu qeydə alan sürücü qarşıda hərəkətdə olan yük avtomobilini ötən zaman qəfildən qarşısısına həmin nasaz avtomobil çıxır.

Sürücü dəhşətli qəzadan son anda yayına bilib. Buna oxşar hadisə bir müddət əvvəl paytaxtın Heydər Əliyev prospektində də baş verib.

Prospektlə hərəkət edən "Lexus" markalı avtomobil, sürətli zolaqda nasaz vəziyyətdə qalan "Mercedes" marakalı avtomobillə toqquşub.

Qəza nəticəsində "Mercedes"də olan 12 yaşlı uşaq dünyasını dəyişib.(avtosfer.az)

