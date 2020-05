Azərbaycanın Energetika nazirinə yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Energetika nazirinin müşaviri – mətbuat katibi Zəminə Əliyeva deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə nazir müavini Gülməmməd Cavadov vəzifəsindən azad edilib, Kamal Abbasov Energetika nazirinin müavini təyin olunub.

