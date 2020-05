Lökbatan qəsəbəsinin qəzalı vəziyyətdə olan poliklinikasında xəstə qəbul edilir - VİDEO

Vay o günə ki, yolun bu poliklionikadan düşə. Adam bilmir xəstəsinin halına yansın, yoxsa xəstəxananın.

Metbuat.az Baku.Tv-yə istinadən xəbər verir ki, söhbət Lökbatan qəsəbəsində yerləşən 4 saylı uşaq poliklinikasından gedir. Tibb müəssisəsi bərbad vəziyyətdə gün ərzində onlarla pasient qəbul edir.

“İki gündü nəvəm nə haldadır, gətirmişəm öz yaşadığım qəsəbədəki 4 saylı poliklinikaya. Bunlar da məndən adi bir şeyə pul tələb edirlər” – Sakin öz şikayətini bildirir.

“Bu xəstəxana insanları təmin edə bilmir,hər gün söz-söhbət, hər gün davadır” – digər bir sakin şikayətini belə ifadə edir.

Məsələ ilə bağlı Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən bildirdilər ki, tibb müəssisələri bu ilin yanvar ayından Səhiyyə Nazirliyinin tabeçiliyindən götürülərək TƏBİB-ə təhvil verilib. Pandemiya səbəbindən Səhiyyə Nazirliyi ilə tam təhvil-təslim yekunlaşmayıb. Buna görə də binanın əsaslı təmirinə dair bir söz demək hələki mümkün deyil. Amma, pandemiya bitdikdən poliklinikanın təmirinə dair layihələr hazırlanacaq.

