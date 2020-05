Rüstəm Usubov Baş prokurorun birinci müavini vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin vəzifəyə Elçin Məmmədov təyin olunub.

Qeyd edək ki, 1954-cü il təvəllüdlü R.Usubov 12 avqust 2005-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun birinci müavini vəzifəsində çalışırdı.

