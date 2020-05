Bakıda əlləri dezinfeksiya etmək üçün sanitayzerlər quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hələ ki, “Təmiz əllər”ə şəhərin 3 yerində – Nizami küçəsində 2 ədəd və Xaqani bağında 1 ədəd rast gəlmək olar. Bu cür aparatların tezliklə bütün mərkəzi parklarda yerləşdirilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, yerli istehsal olan “Təmiz əllər” aparatları xüsusi dezinfeksiya məhlulu ilə təchiz olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.