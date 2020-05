Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əməkdar hüquqşünas” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir:

"Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı prokurorluq işçilərinə “Əməkdar hüquqşünas” fəxri adı verilsin:

Usubov Rüstəm Sabir oğluna

Əsgərov Namiq Əli oğluna".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.