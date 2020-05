ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkəsinin "Açıq Səma Müqaviləsi"ndən çıxacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp Rusiyanın razılaşmaya əməl etməməsi səbəbindən belə qərara gəlindiyini bildirib:



"Düşünürəm ki, Rusiya ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Lakin Rusiya razılaşmaya riayət etmədi. Buna görə də onlar şərtlərə əməl edənə qədər biz müqavilədən ayrılacağıq. Ancaq yeni bir razılaşma əldə edə biləcəyimiz üçün çox yaxşı şans var", - deyə Tramp qeyd edib.

