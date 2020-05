Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadənin arxiv görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Vüsalə Əlizadənin 2000-ci illərin əvvəllərində ATV-də yayımlanan "Sirli Avrasiya" verilişindən görüntülər yayılıb. Aparıcının xarici görünüşündəki dəyişiklik gözlərdən qaçmayıb.



'> Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

