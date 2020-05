Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov koronavirus şübhəsi ilə Moskvaya aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Vestnik Kavkaza” məlumat yayıb.



İddia olunur ki, Kadırov xəstəxanaya yerləşdirilib. Onda virusun əlamətlərinin bir neçə gün əvvəl üzə çıxdığı deyilir.



KİV-də yayılan məlumatlarla bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.

