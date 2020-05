SON DƏQİQƏ: Azərbaycanda itkin düşən azyaşlının parçalanmış meyiti tapıldı

Oğuzda itkin düşən 12 yaşlı uşağın meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşağın meyiti dağlıq-meşəlik ərazidə heyvanlar tərəfindən parçalanmış halda aşkar edilib.

Hazırda meyitin dağdan düşürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

Qeyd edək ki, Oğuzun Xaçmaz kənd sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Məmmədli Cəbrayıl Vüsal oğlunun itkin düşməsi barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olmuşdu. Azyaşlının bostan suvarmaq üçün ərazidən keçən çay kənarına getdiyi və geri qayıtmadığı bildirilib.

