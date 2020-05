Bakıda DƏHŞƏT! Kişi liftdə arvadına 48 bıçaq zərbəsi vurub ÖLDÜRDÜ

Bakıda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə mayın 21-i saat 21:30 radələrində Binəqədi rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1980-ci il təvəllüdlü Könül Əsgərova yaşadığı binanın liftində əri, 1977-ci il təvəllüdlü Hafiz Əsgərov tərəfindən qətlə yetirilib.

Məlumata görə, kişi avrvadını qsıqanclıq zəminində öldürüb.

Daha sonra H.Əsgərov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

