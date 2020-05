Kamil Zeynallı bu gün bu saatda azadlığa çıxır - Vəkilindən AÇIQLAMA

Bu gün məşhur idmançı Kamil Zeynallı azadlığa çıxır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlamasında Kamil Zeynallının vəkili Adəm Məmmədov məlumat verib:

"Bu gün Kamil Zeynallı saat 17:00 və 18:00 arası həbsdən çıxacaq. Onu dostları qarşılayacaq. O, Binəqədidə müvəqqəti saxlanılma məntəqəsində idi".

Vəkil "Kamil Zeynallını qarşılmağa həyat yoldaşı Gülay Zeynallı da gələcəkmi?" sualına "Bu haqda məlumatım yoxdur" deyə cavab verib.

Qeyd edək ki, Kamil Zeynallı karantin qaydalarını pozduğu üçün 10 gün müddətində həbs edilmişdi.(Teleqraf)

