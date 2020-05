Bu gün Dənizkənarı Milli Parkın sahillərinə cəmləşmiş minlərlə balıq görənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bulvarının yeni salınmış hissəsinin sahillərinə xeyli sayda balıq cəmləşib. Balıqların sahilə yaxınlaşmasını görən vətəndaş hadisəni videoya çəkib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

