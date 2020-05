“Pakistan Hava Yolları” şirkətinə məxsus "Airbus 320" sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarə bilinməyən səbəblərdən Pakistanın Karaçi şəhərinin yaxınlığındakı yaşayış evlərinin üzərinə düşüb.

107 nəfərin qəzaya uğradığı təyyarənin göyərtəsində 95 nəfər olub.

Bəzi məlumatlara görə göyərtədə 107 nəfər sərnişin olub.8 ekipaj üzvünün də daxil olduğu təyyarədə ölənlərin sayı dəqiqləşdirilir.

Mənbə:Cnn turk

